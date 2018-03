PASTA AL GRATIN

Un piatto raffinato semplice da preparare che piace all’intera famiglia.







Ingredienti per 4 persone: 300gr. pasta (rigatoni, penne) 300 gr. piselli finissimi congelati 70 gr. pancetta 70 gr. prosciutto cotto 50 gr. burro 1 cipolla sale, pepe 50gr. parmigiano gratt. 250gr. provola affumicata Per besciamella: 50 gr. burro 50 gr. farina ½ litro latte noce moscata















Mettere i piselli surgelati in una pentola con acqua fredda e cuocerli per 10’. Affettare finemente la cipolla e soffriggerla in 30gr. burro con poca acqua, quando cotta e trasparente unire la pancetta rosolare ed aggiungere i piselli, cuocere ancora 2’. Preparare con gli ingredienti la besciamella facendo sciogliere prima il burro, versare la farina ed appena imbiondisce unire il latte tiepido mescolare continuamente senza farla addensare molto. Lessare la pasta molto al dente, condire con i piselli ed una parte di besciamella, mescolare delicatamente e distribuirne la metà sul fondo di una teglia imburrata e cosparsa di pangrattato.



Sopra fare uno strato di fette di provola, cubetti di prosciutto cotto e parmigiano grattugiato. Coprire con la rimanente pasta, ancora besciamella e parmigiano. Cospargere sulla superficie abbondante pane grattugiato e fiocchetti di burro. Infornare per circa 15’ a 180° sfornare quando la crosticina appare dorata.

Buon appetito, Nellina.