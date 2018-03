POLLO ALLE MANDORLE

In poco più di 10 minuti preparerete un piatto tanto facile quanto saporito.

Ingredienti per 4 persone: 400gr. petto pollo 50gr. burro 2 cucchiai olio 2 cucchiai salsa soia 2 cucchiai acqua calda Farina q.b. Zenzero grattugiato o in polvere 100gr. mandorle pelate tostate 300gr. riso lessato (basmati, integrale, carnaroli)





In un wok o in una padella antiaderente sciogliere burro ed olio ed unire il pollo a tocchetti infarinato. Cuocere a fuoco vivace per 5’ poi unire la salsa di soia, l’acqua e lo zenzero, che può essere omesso se non piace.

Continuare la cottura ed appena rosolato unire le mandorle e servire caldo. Il riso si mette semplicemente lessato accanto al pollo, per dargli maggiore sapore dopo aver tolto il pollo l’ho messo nel wok un attimo per riscaldarlo e per insaporirlo con la cremina rimasta.

Buon appetito, Nellina.