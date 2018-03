FAGIOLI CARDI E PANCETTA

Un pieno di salute in questo piatto unico.

I nutrizionisti consigliano di inserire nella nostra dieta almeno due volte a settimana i legumi per il valore energetico che apportano al nostro organismo essendo ricchi di proteine, vitamine e sali minerali.

Ingredienti per 4 persone: 400gr. fagioli borlotti lessati 300gr. cardi puliti 3 peperoni cruschi 1 peperoncino piccante 100gr. pancetta 2 spicchi aglio 3 cucchiai olio extv. Limone 1 cucchiaino farina









Con i fagioli già lessati e grazie ai cardi puliti che si trovano in commercio i tempi di preparazione si riducono notevolmente. Sciacquare i cardi e lessarli in abbondante acqua salata con succo di mezzo limone spremuto ed un cucchiaino di farina.



L’aggiunta di farina nell’acqua consente alla verdura di rimanere bianca evitando che annerisca in cottura. Soffriggere in olio la pancetta con l’aglio ed i peperoni cruschi, unire i cardi e rosolare per 10’. Unire i fagioli lessati con un bicchiere dell’acqua di cottura.



Continuare la cottura per altri 10’, il tempo giusto per amalgamare tra loro i vari sapori. Servire calda con un filo di olio a crudo e fette di pane casereccio o polenta fritta.

Buon appetito, Nellina.