CASATIELLO DOLCE PASQUALE

Antica e tipica ricetta campana nella versione dolce che si prepara per le festività pasquali. Ottimo dolce per la prima colazione intinto nel latte.

Ingredienti 5 uova 250gr. zucchero 500gr.farina 00 100gr. strutto 1 cucchiaio liquore Centerba Vaniglia buccia 1 arancia gratt. buccia 1 limone gratt. Succo di ½ arancia acqua millefiori q.b. scorzette arancia candita e uva passa a piacere. Biga o lievitino: 100gr. farina00 15gr. lievito birra 60ml acqua 1 cucchiaino zucchero. Glassa 1 albume 100gr. zucchero a velo 1 cucchiaino succo limone Per decorare codette colorate e ovetti cioccolato.















Preparare la biga amalgamando in una ciotola le quantità indicate di lievito, acqua, zucchero e farina. Coprire con pellicola e lasciare lievitare per circa 2 ore.

Nel mixer montare prima zucchero e uova fino a diventare gonfie e spumose poi unire la biga lievitata, la farina e tutti gli altri ingredienti. Continuare a lavorare l’impasto per circa 10’. Ungere ed infarinare con una noce di strutto una teglia per ciambelle, distribuire l’impasto a cucchiaiate nel suo interno. Porre il recipiente a lievitare nel forno spento o in un luogo riparato da correnti d’aria per circa 12 ore o per una notte intera.

Durante queste ore la massa raddoppia di volume ed è pronta per la cottura in forno. Per tutti gli impasti lievitati si consiglia di accendere il forno dopo aver inserito la teglia perché il calore aumentando lentamente ne aiuta ulteriormente la crescita.

Cuocere per circa 40’ a 180°. Accertarsi sempre della cottura interna con la prova stecchino. Preparare la glassa montando l’albume con lo zucchero a velo ed il succo di limone. Capovolgere la ciambella su un piatto da portata e quando sarà completamente raffreddata versare la glassa e decorare con confettini decorati. Guarnire con ovetti di cioccolato.

Buon appetito e buona Pasqua, Nellina.