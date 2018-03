TORTA CAPPUCCINA

Per festeggiare i papà amanti del caffè questo è il dolce ideale da preparare.

Ingredienti Pan di Spagna: 5 uova 200 gr. farina 00 200 gr. zucchero 1 pizzico sale 1 bustina lievito per dolci.

Crema al mascarpone: 250 gr. mascarpone 1 tazzina caffè 1 cucchiaio rum 250gr.panna montata 50gr. zucchero a velo. 1 macchinetta di caffè da 6 tazze Zucchero q.b. 100gr. cioccolato fondente mezzo cucchiaino burro 100gr. pasta mandorle Colorante verde

Montare i tuorli con lo zucchero finché non diventino bianchi e spumosi. Da parte montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Unire gradatamente ai tuorli, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e bianchi montati alternandoli fino ad esaurimento degli ingredienti.

Alla fine aggiungere il lievito per dolci, frullare ancora il tutto poi versarlo in una teglia rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente. Infornare in forno preriscaldato a 180° per 20'. Preparare la crema al mascarpone amalgamando con la frusta gli ingredienti elencati. Tenere in frigo.

A freddo dividere il dolce in due dischi, bagnare la base con caffè zuccherato, farcire con ¾ di crema tenendo la parte rimanente per decorare i bordi della torta. Coprire con l’altro disco, bagnare anche questo con il caffè. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria con il burro e spalmarlo sulla superficie. Mettere in un sacco a poche con bocchetta a stella la crema al mascarpone avanzata e decorare il bordo.

Infine con la pasta di mandorla colorata con qualche goccia di colorante verde preparare la scritta da mettere sopra. Tenere la torta in frigo.

Buon appetito, Nellina.