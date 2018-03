POLENTA FRITTA DOLCE O SALATA

Sfiziosa e croccante da friggere e mangiare calda. La polenta preparata il giorno prima o avanzata è da preferire per questa preparazione.

Ingredienti Per 4 persone: Polenta: 250 gr. farina di mais tipo fioretto 1 litro acqua ½ cucchiaino di sale 1 cucchiaio di olio Olio extv. o di semi q.b. per friggere.



Quella salata si può servire con salumi, formaggi o minestre di legumi, la dolce può essere una merenda golosa per i vostri figli. Mettere l’acqua sul fuoco con olio e sale. Prima che venga a bollire versare con una mano un pugno di farina per volta e con l’altra girare continuamente, per evitare la formazione di grumi. Continuare a mescolare fino alla cottura per circa 20’. Per vedere se è cotta poggiare un pochino di composto su un piattino, se si stacca completamente è pronta. Versare su un tagliere e livellarla con le mani bagnate fino ad uno spessore di circa 1cm.

Lasciare che si raffreddi completamente all’aria per alcune ore o per una intera notte avendo cura di capovolgerla per fare asciugare anche la parte sottostante. Tagliare a bastoncini o ricavare le forme che preferite con i taglia pasta e friggere in olio profondo, in una padella antiaderente, per 6 o 7’ per lato. Poggiare su carta assorbente a perdere l’unto.

Polenta dolce: appena fritta scolare e passare subito nello zucchero semolato. Se piace anche una spolverata di cannella.

Buon appetito, Nellina.