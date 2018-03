MINESTRA IN BRODO

Un minestra molto saporita arricchita con carne di pollo che rende la pietanza completa ed unica.

Ingredienti Per 4 persone: metà gallina 1 cespo scarola 1 mazzo bietola 300gr. funghi misti, anche congelati 100gr. piselli lessati 1 carota Sedano 1 cipolla 2 uova Prezzemolo pepe Parmigiano gratt. q.b.



Una serie di passaggi che possono essere fatti in più tempi e assemblare poco prima di servire. In un recipiente mettere la gallina con cipolla, sedano, carota, patata, sale. Lasciare cuocere 2 ore a fuoco moderato schiumando di tanto in tanto. A cottura ultimata filtrare il brodo e lasciarlo riposare. Disossare la gallina e ridurre la carne a pezzetti. Lavare e lessare in acqua bollente salata sia la scarola che la bietola. Lasciare trifolare con olio ed aglio i funghi. Unire nel brodo caldo sul fuoco la verdura sminuzzata, la carne, i funghi, i piselli. Proseguire la cottura per 10’ poi versare le uova battute con formaggio, prezzemolo tritato e pepe. Mescolare rapidamente e servire caldissimo.

Buon appetito, Nellina.