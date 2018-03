POLENTA CON SUGO DI CONIGLIO

Un piatto completo da portare in tavola fumante, la bontà conquisterà i vostri commensali.

Ingredienti Per 4 persone: 1kg. coniglio 1 kg. cipolle 1 bicchiere vino bianco 1 cucchiaino dado vegetale casalingo o sale 6 cucchiai olio extv. Pepe in grani Polenta: 400 gr. farina di granoturco tipo fioretto 1 litro e 600ml. acqua ½ cucchiaino di sale 1 cucchiaio di olio.



Lasciare per un’ora il coniglio in acqua fredda. Intanto affettare finemente le cipolle, metterle nella pentola insieme alla carne, l’olio, ed il pepe in grani. Cuocere girando ogni tanto ed aggiungere lentamente il vino. Lasciare evaporare poi unire un bicchiere di acqua calda in cui va sciolto il sale o un cucchiaino di dado vegetale fatto in casa.

Mettere il coperchio lasciandolo semichiuso. Verso la fine della cottura mescolare facendo attenzione a non bruciare la salsa che deve risultare bionda e non marrone. Per ottenere una buona polenta la regola è di cuocerla in un liquido che sia 3 volte superiore al suo peso se si vuole una polenta soda mentre 4 volte il suo peso se si desidera cremosa.

Mettere l’acqua sul fuoco con olio e sale. Prima che venga a bollire versare con una mano un pugno di farina per volta e con l’altra girare continuamente, per evitare la formazione di grumi. Continuare a mescolare fino alla cottura per circa 20’. Per vedere se è cotta poggiare un pochino di composto su un piattino, se si stacca completamente è pronta. Impiattare e condire con il sugo, una spolverata di parmigiano ed il coniglio a pezzi o disossato.

Buon appetito, Nellina.