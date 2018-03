PASTA E FAGIOLI AGLIO OLIO E PEPERONCINO

Subito in tavola! Una preparazione molto veloce che non sminuisce il gusto della ricetta classica.

Ingredienti Per 4 persone: 300gr. pasta corta o mista 1 scatola fagioli borlotti 3 spicchi aglio 6 cucchiai olio extv. Peperoncino piccante Sale

I fagioli già pronti ci permettono di ottenere questo piatto in breve tempo. Scaldare il contenuto della scatola di fagioli con il suo liquido, aggiungere la pasta lessata a parte in acqua bollente salata. Nel frattempo in una padella rosolare aglio e peperoncino nell’olio. Versare l’olio bollente sulla pasta mescolare e servire calda.

Buon appetito, Nellina.