STRUDEL SENZA ZUCCHERO

Adatto a tutti e particolarmente alle persone che non possono introdurre zuccheri semplici come i diabetici.

Ingredienti: 1 rotolo pasta sfoglia congelata da 250gr. 2 cucchiai pane grattugiato 50gr.uva passa 50gr. noci sgusciate 50gr. mandorle tostate 4 fichi secchi Una manciata pinoli 1 banana matura 1 mela 1 pera 1 cucchiaino cacao Zenzero fresco o in polvere Cannella

Con questo “dolce non troppo dolce” anche i diabetici possono togliersi lo sfizio di mangiarne una fettina. Questo strudel l’ho voluto fare a due gusti aggiungendo in una metà la mela e nell’altra metà la pera ed il cacao. Scongelare e srotolare il rotolo di pasta sfoglia, cospargere sulla superficie il pane grattugiato, serve ad assorbire l’umidità della frutta. Al centro per tutta la lunghezza mettere prima la banana schiacciata con una forchetta, i fichi a pezzetti, l’uva passa, la frutta secca.

Sbucciare la mela e la pera e disporre separatamente da una parte le fettine di mela e dall’altra parte quelle di pera, spolverando su quest’ultime il cacao. Finire distribuendo su tutto un pizzico di cannella e zenzero fresco grattugiato. Coprire la farcitura con un’ala della pasta, spennellare il bordo con tuorlo d’uovo, e sovrapporre facendo aderire bene l’altra parte di sfoglia.

Chiudere bene le estremità del filone. Spalmare con il rimanente tuorlo d’uovo. Infornare a 180° per circa 20’. Servire freddo.

Buon appetito, Nellina.