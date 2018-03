COTOLETTE A FILETTI

Se ai ragazzi piacciono le cotolette figuriamoci il successo con questi filetti croccanti e sfiziosissimi. Difficilmente i grandi riusciranno ad assaggiarli.

Ingredienti per 4 persone: 5 fette arista o girello vitello 2 uova Farina q.b. Pane grattugiato q.b. Olio extv. o di arachide per friggere Sale

La cosa più complicata, si fa per dire, di questa ricetta è tagliare il più sottile possibile la carne a filetti per il resto è come fare le classiche cotolette. Infarinare, passare nell’uovo e poi nel pangrattato la carne. Friggere in abbondante olio per pochi minuti, scolare su carta assorbente, spolverare con sale e servire.

Buon appetito, Nellina.