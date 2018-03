UN FORTE BACIO

E’ un bacio caloroso che riscalderà il cuore ed accenderà… la passione!

Ingredienti 200 gr. cioccolato al latte

200 gr. nocciole pelate e tostate (di cui 50 gr. tenute da parte intere)

150 gr. zucchero a velo

4 o 5 cucchiai di panna liquida 1 cucchiaino di peperoncino piccante in polvere Per la copertura:

150 gr. di cioccolato fondente, al latte o bianco.

Queste non sono altro che le indicazioni per preparare un bacio perugina casalingo al peperoncino. Tritare finemente 150 gr. di nocciole, trasferirle in una ciotola ed aggiungere lo zucchero a velo e la panna. Fondere a bagnomaria il cioccolato al latte spezzettato ed unirvi il composto di nocciole.

Amalgamare ben bene e stendere l’impasto su carta forno e livellarlo. Tenere in frigo per 1 ora. Per ottenere palline tutte uguali ricavare con l’aiuto di un righello tanti quadratini di 2 cm di lato, poi con le mani formare tante sfere su cui appoggiare una nocciola tostata.

Ricoprire ogni pallina col cioccolato fuso a bagnomaria, scegliendo se vi va tipi di cioccolato diverso. Fare rapprendere in frigo. Servire in pirottini colorati o avvolti in carte colorate sfrangiate.

Per servirli ai bambini basta eliminare dagli ingredienti il peperoncino.

Buon appetito, Nellina.