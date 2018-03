MINESTRA CON RISO INTEGRALE

Una unione felice del riso con la verza, vegetale di stagione povero di calorie con innumerevoli benefici per la nostra salute per il contenuto di tante vitamine e minerali oltre all’azione depurativa sull’organismo.

Per 4 persone: 200gr. riso integrale 1 l. brodo vegetale 500gr. verza 500gr. patate 100gr. burro 250gr. caciotta fresca Parmigiano grattugiato q.b.

Eliminare le foglie esterne più dure della verza, tagliuzzarla e lavarla. Sbucciare le patate e tagliarle a tocchi. Lessare insieme in acqua bollente salata. Il riso integrale va tenuto a bagno per una notte per abbreviarne il tempo di cottura altrimenti ci impiega 50’ circa, comunque leggere le istruzioni sulla confezione. Più saporito se lessato nel brodo vegetale ma volendo può essere lessato in acqua.

In una padella capiente sciogliere il burro ed unire la verza con le patate ed il riso. Amalgamare e condire con parmigiano grattugiato e dadi di caciotta. Servire caldissimo.

Buon appetito, Nellina.