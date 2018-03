PASTICCINI RIPIENI

Per apprezzarne la bontà bisogna prepararli e gustarli. Semplici ingredienti assemblati tra loro per la gioia del palato.

Pasta frolla 300gr.farina 00 3 tuorli 150gr. burro 100gr. zucchero 1 pizzico sale Scorza limone gratt.

Ripieno: 100gr.noci 50gr. mandorle 300gr. crema marroni Rum cannella Cioccolato fondente q.b.

Impastare tutti gli ingredienti della frolla e porre in frigo per 30’. Frullare grossolanamente noci e mandorle ed unirle alla purea di castagne, rum e cannella. Per chi vuole velocizzare acquistare la crema di marroni in commercio, per chi invece vuole prepararla in casa lessare 300gr. di castagne sbucciate, setacciarle al passatutto ed aggiungere uno sciroppo fatto con 100gr. zucchero e 2 cucchiai di acqua.

Rivestire con la pasta frolla delle formine imburrate ed infarinate. All’interno di ognuna versare un cucchiaio di ripieno e coprire con pasta frolla. Con uno stuzzicadenti fare due o tre buchetti sulla pasta per evitare che si spacchino in cottura. Infornare a 170° per 15’. Dopo averli sfornati estrarli dalle formine delicatamente poi a freddo spennellare sulla superficie cioccolato fondente sciolto a bagnomaria.

Buon appetito, Nellina.