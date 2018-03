PORTAFOGLI DI BORRAGINE IN PASTELLA

Presto pronto uno sfizioso boccone da mangiare caldo con ripieno filante e pastella croccante.

Per 4 persone: 16 foglie borragine 8 fettine caciotta fresca 1 uovo 300gr.farina autolievitante Acqua frizzante q.b. Sale Olio semi arachide q.b.

Il numero delle foglie è indicativo perché dipende dalla grandezza delle foglie ma farne qualcuna in più certamente non avanzerà. Preparare la pastella con l’uovo, la farina e tanta acqua fino ad avere un composto fluido. Posizionare su 8 foglie, ben lavate precedentemente, una fetta di caciotta coprire con le foglie avanzate. Fermare ogni coppia con uno stuzzicadenti. Versare l’olio in una padella ed appena è caldo friggere due o tre porzioni per volta passandole prima nella pastella. Dorare da entrambe le parti e poggiare su carta assorbente. Salare leggermente e servire calde.



Importantissimo ricordare, perché molto pericoloso, di eliminare lo stuzzicadenti da ogni frittella.



Buon appetito, Nellina.