Gonfie, croccanti e dorate queste classiche e semplici frittelle di mele faranno fare salti di gioia ai vostri ragazzi. Soddisfazione e successo assicurato.

250 gr. farina auto lievitante 1 uovo acqua fredda gassata q.b. 3 mele golden olio arachide q.b. zucchero a velo q.b. cannella



In una ciotola versare la farina ed amalgamare con una frusta a mano l’uovo ed acqua a sufficienza per ottenere una pastella fluida. Sbucciare le mele eliminare il torsolo e tagliare a fette tonde spesse 1 centimetro. In un tegame, dai bordi alti, versare abbondante olio di semi di arachide e quando è caldo immergere le fette di mele intinte singolarmente nella pastella. Lasciare imbiondire da ogni lato, togliere dall’olio e poggiare su carta assorbente a perdere l’olio eccedente. Spolverare con zucchero a velo e cannella. Servire calde.

Buon appetito, Nellina.