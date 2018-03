FINOCCHI E POMODORI SECCHI SABBIATI

Un’unione tra due sapori molto diversi tra loro che rendono questo contorno molto gradevole.

ingredienti per 4 persone: 3 finocchi 150gr. pomodori secchi sott’olio 3 cucchiai olio extv. Sale Pepe Pane grattugiato q.b.



Vi riporto quanto già specificato in altra ricetta per ricordarvi che esistono due tipi di finocchi: il maschio e la femmina. Per distinguerli basta guardarne la forma, quello tondo e panciuto è il maschio e si può mangiare crudo perché è molto tenero, mentre il finocchio femmina è allungato ed essendo più fibroso va consumato cotto. In questo caso quindi il più indicato da cuocere è il finocchio femmina.

Tagliare a fettine i finocchi e lavarli molto bene. Immergerli in acqua bollente salata e cuocerli per 3’ poi scolare. In una padella antiaderente saltare in olio extravergine i finocchi ed i pomodori secchi per pochi minuti. Poco prima di togliere dal fuoco unire 2 o 3 cucchiai di pane grattugiato facendo rosolare il tutto e successivamente servire.

Buon appetito, Nellina.