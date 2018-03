TORTANO AI QUATTRO SAPORI

Sta tornando di moda fare il pane in casa e tutta la famiglia è molto contenta di provare sapori diversi da quello in commercio.

ingredienti per 4 persone: 1 kg. farina 0 6 cucchiai olio extv. 1 cucchiaio di miele o zucchero 1 cucchiaio sale 600ml acqua mezzo cubetto lievito di birra semi sesamo semi papavero semi finocchio selvatico paprica dolce o forte



Per gli impasti lievitati si consiglia un riposo di 6 o 8 ore pertanto è bene impastare la sera e conservare in frigo durante la notte ed infornare il mattino successivo. Sciogliere nell’acqua il lievito, l’olio, il miele o lo zucchero. Sulla spianatoia mettere la farina ed aggiungere il liquido poco per volta.

Quando si è formata la massa unire il sale. Lavorare l’impasto per 15’ sistemarlo in una ciotola e dopo averlo coperto con una pellicola trasparente lasciarlo riposare come detto sopra in frigo.

Trascorse le ore stabilite ritirarlo dal frigo dividere l’impasto in 4 parti ed aggiungere ad ognuno uno dei semi elencati. In uno stampo per ciambelle sistemare una accanto all’altra le quattro parti. Nel frattempo accendere il forno a 50° per 10’ poi spegnerlo e inserire la teglia. Quando lo si vedrà gonfio fino ad arrivare oltre il bordo dello stampo riaccendere a 200° e cuocere per 20’ o fino a quando vedrete dorata la superficie.

Il pane appena cotto va tolto dallo stampo e collocato su una grata aperta in modo tale che la base resti asciutta e croccante e non molliccia.

Buon appetito, Nellina.