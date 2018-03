ZUPPA DI FUNGHI CHAMPIGNON

Calda e fumante da servire con i primi freddi.

ingredienti per 4 persone: 4 cucchiai olio extv. 1 cipolla 1 carota 2 coste sedano 1 spicchio aglio 2 patate medie 1kg. champignon 2 cucchiaini dado fatto in casa 300ml. acqua 50gr. parmigiano gratt. Pane raffermo Olio extv. q.b.



In un tegame preferibilmente di coccio soffriggere un battuto di cipolla, sedano e carota con lo spicchio di aglio. Quando è tutto ben rosolato unire le patate a cubetti, amalgamare girando per 2’ poi unire i funghi lavati e affettati.

Cuocere a fiamma moderata per qualche minuto poi aggiungere l’acqua tiepida in cui è stato sciolto il dado. Proseguire la cottura per 20’. Con il minipimer frullare solo una parte della zuppa preferendo lasciare parte degli ingredienti interi, ma volendo si può ridurre tutto a crema. Tagliare a tocchetti il pane raffermo e saltarli in padella con poco olio.

Servire la zuppa calda spolverata con pepe e parmigiano grattugiato ed i crostini di pane fritti.

Buon appetito, Nellina.