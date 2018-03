CIPOLLE BORETTANE CARAMELLATE

Un semplice bollito di pesce o carne acquisterà un gusto appetitoso con questo contorno agrodolce.

ingredienti per 4 persone: 1kg. cipolle borettane 8 cucchiai olio extv 1 bicchiere aceto 1 bicchiere acqua 1 cucchiaino zucchero canna Pizzico cannella



Un contorno di estrema facilità da preparare con largo anticipo e da conservare in frigo per diversi giorni. Eliminare la buccia esterna a tutte le cipolle lasciandole intere. Dopo lavate porle sul fuoco in un recipiente insieme a tutti gli altri ingredienti. Cuocere lentamente fin quando le cipolle appariranno di colore ambrato e tutta la parte liquida si sarà consumata. Servire fredde.

Buon appetito, Nellina.