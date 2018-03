RAVIOLI DI SCAROLA

Un bel piatto vegetariano alla portata di tutti quelli che amano le cose semplici ma saporite.

ingredienti: Per la pasta calcolare queste quantità a persona: 100gr. farina (50gr.semola rimacinata+50gr.farina 00) Acqua tiepida q.b. Ripieno indicativo per 4 persone: 1 kg. scarola riccia 3 acciughe salate 3 spicchi aglio 100 gr. olive nere e verdi snocciolate 30 gr. capperi 6 cucchiai di olio extv. 30 gr. pinoli 30 gr. uvetta prezzemolo

Lavare accuratamente la verdura e lessarla in abbondante acqua con poco sale. In una padella capiente saltare la verdura ben strizzata e tagliuzzata con un filo d’olio ed uno spicchio di aglio. Intanto impastare la farina con l’acqua calda fino ad ottenere un panetto omogeneo e non troppo duro.

Mettere a riposo per 30’. Stendere una sfoglia sottile a mano o con la macchinetta della pasta arrivando fino all’ultima tacca. Sulle sfoglie di pasta poggiare al centro dei mucchietti di ripieno, distanziandoli tra di loro di tre centimetri, coprire con un’altra sfoglia e con le mani fare aderire la pasta al composto facendo uscire le bolle d’aria. Ritagliare i fagottini ottenuti con una rotella dentellata o con un tagliapasta a stella.

Per evitare che il ripieno esca durante la cottura chiudere bene i bordi dei ravioli con i rebbi di una forchetta. Per condire soffriggere l’aglio, appena si indora togliere momentaneamente dal fuoco, unire le acciughe sciacquate e diliscate. Attendere che si spappolino e rimettere sul gas. Unire capperi, uvetta, pinoli, olive aggiungere i ravioli, lessati a parte, amalgamandoli delicatamente al condimento. Servire caldi con prezzemolo fresco.

Buon appetito, Nellina.