BACCALA’ E CECI CON PEPERONI CRUSCHI

Ingredienti semplici dal gusto molto interessante.

ingredienti: 500gr. baccalà ammollato 400gr.ceci lessati 10 peperoni cruschi 1 bicchiere olio extv. 100gr. olive verdi e nere

Lessare il baccalà in abbondante acqua senza sale. Successivamente spinare ed eliminare la pelle. In un piatto da portata unire i ceci (salare se sono stati lessati da voi non salare se utilizzate quelli in scatola) ed il baccalà.

Pulire i peperoni con un panno umido e dopo averli privati dei semi friggerli in abbondante olio per pochissimi secondi girandoli continuamente facendo molta attenzione a non bruciarli perché risulterebbero amari. Saltare insieme verso la fine anche le olive intere.

Versare il condimento e le olive sul baccalà e ceci. I peperoni per non far perdere la friabilità è preferibile servirli a parte e salati a freddo.

Buon appetito, Nellina.