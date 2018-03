FARRO E ZUCCHINE AL SALTO

Semplicissima e sana pietanza, il gusto è molto delicato per rafforzarne il sapore basta aggiungere del peperoncino piccante.

ingredienti: 200gr. farro decorticato o perlato 1kg. zucchine 4 cucchiai olio extv. 3 spicchi aglio Menta o basilico 1 peperoncino piccante sale

Ricordate la differenza di cottura del farro secondo il tipo scelto? Il farro decorticato va tenuto a bagno per una notte poi sciacquato ripetutamente e messo a cuocere con 1 litro e mezzo di acqua tiepida per circa 1 ora, mentre quello perlato si cuoce senza ammollo versandolo in acqua bollente per 40’.

Pertanto procedere secondo il tipo scelto leggendo anche le istruzioni sulla confezione. In una padella antiaderente rosolare aglio, olio e peperoncino, unire le zucchine lavate e tagliate a tocchi, salare e lasciare stufare con il coperchio girandole ogni tanto. Quando sono cotte ma ancora croccanti unire il farro lessato e saltare insieme per qualche minuto. Servire sia caldo che freddo con foglioline di menta fresca.

Buon appetito, Nellina.