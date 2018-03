LA CUCCIA-DOLCE DI SANTA LUCIA

Si narra che durante un periodo di tremenda carestia in Sicilia arrivò miracolosamente in porto un vascello carico di grano che sfamò la popolazione. Era il 13 dicembre e da quel giorno in poi per devozione alla Santa i siciliani festeggiano l’avvenimento preparando e degustando questo dolce.

Pasta pane: 1 barattolo grano cotto circa 580gr. 800gr. ricotta pecora 400gr. zucchero Cannella 100gr. scorza arancia e cedro canditi Ciliegine rosse candite 100gr. cioccolato fondente o gocce di cioccolato.

Acquistando il grano già cotto la ricetta si semplifica notevolmente sia nei tempi che nella facilità di esecuzione. La sera precedente svuotare il barattolo e mettere il grano in un colino a scolare per tutta la notte. Sempre la sera prima setacciare la ricotta ed amalgamarla con lo zucchero, tenere in frigo.

Il giorno di Santa Lucia unire al grano la ricotta, i canditi, la cannella ed il cioccolato a scaglie. Servire in coppette decorando la superficie con gocce di cioccolato ed una ciliegina rossa candita. Variante: per rendere il dolce più profumato si potrebbe aggiungere acqua di fiori d’arancio o un liquore tipo Aurum o Strega, se non va servito ai bambini.

Buon appetito, Nellina.