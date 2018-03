POLLO IN CROSTA DI PANE

Arrivano le feste natalizie, per sorprendere gli ospiti con una pietanza che abbina bellezza estetica e gusto basta poco. Avendo come alleato il forno il nostro impegno sarà minimo.

Pasta pane: 500gr. farina 0 250ml. acqua 7gr. lievito di birra 1 cucchiaio olio extv. 1 cucchiaino sale 1 pizzico zucchero. 1 pollo intero Sale Rosmarino 1 arancia (o limone)

Durante le feste sono tante le cose da fare pertanto è importante scegliere pietanze da cuocere al forno se vogliamo alleviarci la fatica. Il risultato è bello e buono, la carne resta morbidissima e gustosa perché la pasta di pane avvolge il pollo cuocendolo a vapore. Impastare la sera prima la farina con gli ingredienti avendo cura di aggiungere sempre il sale per ultimo.

Lasciare riposare l’impasto in una ciotola unta in frigorifero per tutta la notte. Fiammeggiare il pollo sul gas per eliminare peluria e piccole penne. E’ preferibile massaggiare con il sale (alle erbe se avete realizzato la mia ricetta) anche il pollo la sera prima per insaporirne la carne. Al mattino togliere la pasta dal frigo, stenderla ponendo al centro il pollo farcendolo internamente con rametti di rosmarino e un’arancia bucherellata.

Avvolgere il pollo con la pasta, proprio come se incartassimo un regalo, facendola aderire bene e tagliando la pasta eccedente alle due estremità. Per richiamare la ricorrenza natalizia con i ritagli ricavare tre triangoli di dimensioni diverse e formare un albero di natale posizionandolo sull’involucro, come nella foto. Spennellare con l’olio e spolverare del sale alle erbe solo sull’albero. Infornare a 160° per circa 2 ore.

Se la crosta diventa troppo rosolata proteggerla con carta di alluminio e proseguire la cottura. Dopo la cottura spegnere ed aprire lo sportello del forno lasciandolo fino al momento di servire. Portare in tavola tagliare la parte superiore del pane e scoperchiare, a questo punto i vostri ospiti scopriranno il contenuto. Estrarre e sezionare il pollo, distribuirlo nei piatti con accanto una crosta di pane.

Buon appetito e tanti auguri, Nellina.