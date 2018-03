INSALATA DI POLLO

Un piatto unico ricco di ingredienti semplici che può soddisfare l’intera famiglia.

Per 4 persone: 300 gr. pollo lesso 1 patata lessa 50 gr. di sottaceti 50gr.funghetti sott’olio 50gr. pomodori secchi 50gr. mais 10 olive verdi e 10 nere Rucola 1 cuore sedano olio extv. q.b. sale pepe

A volte non sappiamo come recuperare del pollo lesso avanzato e questa può essere un’idea sfiziosa oppure si può lessare appositamente per fare questa insalata. Disossare il pollo e riunirlo agli altri ingredienti in un piatto da portata, condire il tutto semplicemente con un filo d’olio ed aggiustare di sale e pepe. Questo è uno di quei piatti che si può preparare con largo anticipo.

Buon appetito, Nellina.