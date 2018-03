CAPPELLE DI CHAMPIGNON RIPIENE

Per chi non ha voglia o tempo di stare ai fornelli ma non vuole mangiare sempre le stesse cose.

Per 4 persone: Per 4 persone: 12 cappelle champignon 4 salsicce fresche Pepe 250gr. mozzarella Olio extv.

Lavare in acqua tiepida le cappelle raschiando con un coltello eventuali granelli di terra. Capovolgerle su carta assorbente lasciando colare l’acqua.

Togliere il budello alla salsiccia e distribuirla nei funghi riempiendo tutta la cavità senza salare ulteriormente. Sistemare le cappelle in una padella antiaderente in cui è stato messo un filo d’olio e portare sul gas.

Cuocere 10’ a fuoco moderato poi capovolgerle rosolando la superficie. Completare distribuendo su ognuna una fetta di mozzarella tenere coperto per un minuto poi portare in tavola.

La cottura può essere effettuata anche in forno a 200° per 20’.

Buon appetito, Nellina.