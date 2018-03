CIAMBELLA RUSTICA ALLO YOGURT

Per questo rustico si possono cimentare anche le persone meno esperte tanto è facile da preparare. Come unità di misura degli ingredienti viene usato il bicchierino dello yogurt.

Per 4 persone: 1 vasetto yogurt intero bianco 3 vasetti farina 0 o Manitoba Mezzo vasetto olio arachide Mezzo vasetto latte 1 vasetto parmigiano grattugiato 10gr. lievito birra 200gr. salumi misti 150gr. formaggio (provolone o emmenthal o scamorza affumicata)

Nelle ricette diffuse in rete viene utilizzato il lievito per torte salate ma il risultato non mi ha soddisfatto, pertanto l’ho rifatta con il lievito di birra ed è venuta soffice e bucherellata. In una ciotola sciogliere nel latte il lievito di birra poi unire tutti gli altri ingredienti tranne i salumi ed il formaggio a tocchetti da aggiungere dopo un’oretta di lievitazione.

Imburrare ed infarinare lo stampo a ciambella e riempire con il composto. Scaldare il forno per 10’ a 50° poi spegnere e infornare il rustico. Quando si sarà quasi raddoppiato di volume accendere il forno a 180° e cuocere per 40’ circa. Servire tiepido o freddo con una ricca insalata mista.

Buon appetito, Nellina.