STUFATO DI VERDURE

Tutte insieme in padella ed ecco pronto un piatto appetitoso tutto vegetariano.

Per 4 persone: 1 cipolla 1 carota 1 melanzana 1 zucchina 1 peperone 3 coste sedano 10 pomodorini capperi una manciata olive verdi e nere 5 cucchiai olio 3 cucchiai aceto Maggiorana Sale Pepe o peperoncino.



La quantità e la scelta delle verdure può essere fatta secondo le proprie esigenze o gusti. Lavare e tagliuzzare tutte le verdure. Mettere il tutto in una padella antiaderente con l’olio e portare sul fuoco facendo cuocere a fuoco moderato coperto per circa 30’, girando di tanto in tanto.

Buon appetito, Nellina.