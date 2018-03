SPAGHETTI CHAMPIGNON E POMODORINI

Per chi non vuole perdere troppo tempo in cucina ecco un intingolo pronto in pochi minuti per condire i vostri spaghetti.

Ingredienti per 4 persone: 300gr. funghi champignon 10 pomodorini Aglio 5 cucchiai olio Peperoncino o pepe Prezzemolo Parmigiano q.b.

Mentre la pasta si lessa mettere l’olio in una padella capiente e quando l’aglio ed il peperoncino si saranno rosolati aggiungere i funghi lavati e tagliati a lamelle. Cuocere a fiamma viva per pochi minuti poi unire i pomodorini tagliati a metà, salare e dopo 2’ unire gli spaghetti cotti al dente. Spadellare insieme pochi secondi e servire con parmigiano e prezzemolo fresco.

Buon appetito, Nellina.