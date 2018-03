PIZZA IN PADELLA

Ecco come dare la forma rotonda alla pizza a chi non è esperto pizzaiolo.

Simile a quella mangiata in pizzeria ma fatta in casa nostra velocemente ogni volta che ci viene voglia. Provatela.

Ingredienti per 4 persone: 400gr. pasta lievitata per pizza 250gr. mozzarella 500gr. passata pomodoro Sale Olio basilico

La pasta lievitata si può acquistare in panetteria ed è presto fatta oppure fare l’impasto in casa. Dividere l’impasto in 4 panetti da 100 gr. con le mani stendere la pasta nella classica forma rotonda avendo diametro uguale a quello della padella in cui andremo a cuocerla. A questo proposito ho seguito la dritta di un pizzaiolo a noi casalinghe per ottenere una forma rotonda perfetta pur non essendo esperti pizzaioli.

Prendere una ciotola a semisfera, di vetro o tipo quella dove cuociamo il parrozzo, capovolgerla e mettere sulla sommità il panetto infarinato e stendere con entrambe le mani la pasta trascinandola lateralmente lungo tutta la circonferenza poi rovesciare su piano di lavoro . Intanto accendere il grill del forno.

Mettere sul fuoco una padella antiaderente e quando è ben calda adagiare prima la pasta poi aggiungere il pomodoro, condito precedentemente con sale ed olio, e le fette di mozzarella cuocere per 5’ o 7’. Alzare un lembo con una forchetta per controllarne la cottura della base. Successivamente toglierla dal fornello e passare la padella, tenendola sempre per il manico, sotto il grill, quasi a contatto, per pochi secondi per rosolare la parte superiore. Servire subito con foglioline di basilico fresco. Procedere allo stesso modo con le altre.

Buon appetito, Nellina.