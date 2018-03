IL TEMPO DELLE MELE 2. CROSTATA ROSA

E’ una versione farcita con composta di mele e tante fettine di mele Stark disposte in modo da formare una rosa. Una bella presentazione estetica, friabile e gustosa al palato.

Ingredienti: Pasta frolla 200gr.farina 00 50gr. burro 50gr. strutto 100gr. zucchero pizzico sale 1 uovo buccia limone gratt. 2 mele stark Composta mele 3 mele stark o golden 3 cucchiai zucchero Cannella

In questo caso la scelta delle mele è legata esclusivamente al colore rosso della buccia non alla qualità. Questa frolla è particolarmente friabile perché la parte grassa è composta sia da burro che da strutto. Non è previsto lievito nell’impasto per evitare che l’umidità delle mele lo renda troppo molliccio.

Mescolare velocemente prima farina, burro, strutto, zucchero, scorza limone grattugiato, sale e per ultimo l’uovo. Rivestire la pasta con una pellicola e porre in frigo per 30’. Intanto sbucciare e tagliare a tocchetti le mele, trasferirle in un pentolino, condire con zucchero e cannella e cuocere a fuoco moderato aggiungendo un cucchiaio di acqua o vino bianco. Quando risulteranno appassite ed un po’ spappolate frullatele. Seguite questo consiglio facile per trasferire la frolla nella teglia senza farla appiccicare alle mani o al matterello: tagliare un pezzo di carta forno necessario per rivestire la teglia, poggiare la pasta, spolverarla con poca farina e ricoprirla con un pezzo di pellicola grande quanto quello di carta forno. Con il matterello stendere fino ad uno spessore di 3 mm.

Trasferire il tutto nella tortiera e con la mano appiattirla facendola aderire al fondo ed ai bordi, togliere delicatamente la pellicola. Farcire con il composto di mele e ricoprire con tante fettine di mele formando dei cerchi concentrici partendo dal bordo della teglia e alternando di volta in volta gli spicchi posizionandoli davanti alle giunture delle fettine precedenti. Spolverare con zucchero a velo tutta la superficie ed infornare a 180° per 40’. La scelta delle mele è facoltativa ed è esclusivamente legata al colore buccia.

Buon appetito, Nellina.