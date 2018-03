INSALATA DI CECI

Cosa c’è di più facile che preparare un’insalata? Giusto il tempo di assemblare alcuni ingredienti ed è pronta da mangiare.

Ingredienti: 1 barattolo ceci lessati 100gr. feta 1 cuore sedano 1 cipollina fresca Peperoncino piccante fresco Origano o maggiorana 2 cucchiai aceto 2 cucchiai salsa soia 2 cucchiai olio extv

Scolare i ceci e dopo averli sciacquati sotto l’acqua corrente versarli in una ciotola. Aggiungere il sedano, la cipolla ed il peperoncino sminuzzati, la feta a cubetti e condire con una emulsione di aceto, soia ed olio. In questa preparazione essendoci la soia non è previsto sale. Amalgamare bene l’insieme, completare il tutto con una spolverata di origano e servire.

Buon appetito, Nellina.