IL TEMPO DELLE MELE. ROSETTE DI MELE

Dolcetti facilissimi da fare sia nella preparazione che nella forma a rosa.

Volendo accontentare chi non ha problemi di salute e chi è diabetico o ipoglicemico li propongo in due versioni con zucchero e completamente senza.

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia congelata 4 mele golden o stark Cannella

In questa particolare preparazione le fettine di mele possono essere utilizzate sia crude che saltate brevemente in padella, le crude devono essere molto sottili altrimenti arrotolandole tendono a spezzarsi in cottura restano più callose ed a mio parere più appetibili.

Mentre si scongela la pasta sfoglia sbucciare e tagliare a tocchetti due mele. Porle sul fuoco in un pentolino con 2 o 3 cucchiai di acqua e qualche pizzico di cannella. Cuocere per 10’ poi frullare e lasciare raffreddare. Stendere la pasta e ricavare tante strisce di 4 cm. su ognuna spalmare un po’ di purea e posizionare su un solo lato fettine di mele crude e tagliate sottilmente con tutta la buccia facendo sbordare la parte arcata della fetta. Sovrapporre la pasta ed arrotolare. Sistemare ogni dolcetto in una teglia rivestita di carta forno una accanto all’altro se si vuole dare la forma di una torta o singole porzioni posizionandoli in pirottini di carta. Preriscaldare il forno ed infornare a 200° per 10’ poi 20’ a 180°. Per la versione dolce aggiungere due cucchiai di zucchero alle mele prima della cottura oppure se volete va bene un’altra confettura a vostro piacere o della crema pasticcera. Solo in questo caso servire con una spolverata di zucchero a velo. La scelta delle mele è facoltativa ed è esclusivamente legata al colore della buccia.

Buon appetito, Nellina.