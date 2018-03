HAMBURGER ALLA BRACE CON SALSA YOGURT

Quando si avvicinano le belle giornate viene voglia di organizzare un pranzo all’aperto basta un po’ di brace ed è presto pronto in tavola.

Ingredienti per 4 persone: 400gr. carne trita maiale 2 cipolline fresche 1 cucchiaio paprica dolce 2 pizzichi paprica forte Prezzemolo Semi finocchio Sale Salsa yogurt e senape 125gr. yogurt intero bianco 2 cucchiai senape 1 cucchiaino limone 1 cucchiaino olio extv. Salsa tzatziki 125 yogurt greco 1 cetriolo piccolo 1 spicchio aglio 1 cucchiaino aceto bianco 1 cucchiaio olio extv. 1 rametto di aneto o barba finocchio

Qualche ora prima amalgamare alla carne trita gli altri ingredienti e lasciare riposare in frigo. Intanto preparare con gli ingredienti elencati la salsa che preferite o entrambe e tenere in frigo fino al momento di servire. Dividere il composto in 4 parti e formare gli hamburger. Cuocerli sulla brace preparata anticipatamente ed impiattare con accanto un cucchiaio abbondante di salsa.

Buon appetito, Nellina.