ANANAS FLAMBEAU

Per un effetto speciale basta uno zuccherino ed il successo è assicurato.

Ingredienti per 4 persone: 4 fette di ananas fresco 200 gr. frutti di bosco freschi o congelati 4 cucchiai zucchero di canna 4 zollette di zucchero imbevute di alcool a 90°.

In un barattolino di vetro mettere a bagno nell’alcool per liquori a 90° le zollette di zucchero. In questa ricetta ne serve una a persona ma volendo potete riempire il vostro barattolo e conservarle per altre occasioni.

Lo zucchero nell’alcool puro non si scioglie mai. Nei quattro piattini da portata sistemare le fette di ananas con i frutti di bosco. Su ognuno spolverare lo zucchero di canna. Al momento di servire inserire al centro dell’ananas una zolletta imbevuta ed infiammarlo usando uno spiedino lungo di legno acceso.

Per creare un’atmosfera più suggestiva, se è sera, spegnere le luci nella stanza e portare in tavola il flambeau.

Buon appetito, Nellina.