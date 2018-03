ORATE E PATATE AL FORNO

Senza troppa fatica si porta in tavola un piatto eccellente, profumato e gustosissimo.

Ingredienti per 4 persone: 4 orate da 250 gr. ognuna 1 kg. patate 1 cipolla 2 spicchi di aglio Rosmarino, salvia, menta, maggiorana, prezzemolo Sale, pepe

Sventrare e lavare le orate. In una pirofila da forno mettere le patate tagliate a rondelle non troppo spesse, condire con olio, sale, pepe ed aggiungere tutte le erbe aromatiche. Mescolare bene e sistemare sopra le orate dopo aver messo nel ventre un pizzico di sale e di pepe. Aggiungere un buon bicchiere di vino bianco ed infornare a 180° per 30’.

Buon appetito, Nellina.