DESSERT GOLOSISSIMO

Un dolce al cucchiaio che si prepara in un baleno. A volte non sappiamo come riutilizzare della panna montata avanzata questa è una soluzione.

Ingredienti per 4 persone: 500ml panna montata 300gr. cioccolato fondente 150gr. nocciole tostate tritate 150gr. amaretti sbriciolati Rum facoltativo

La quantità di cioccolato può essere di pari quantità della panna e si avrà un composto più scuro oppure se inferiore risulterà più chiaro. Io ho fatto le due versioni. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria lasciare intiepidire ed incorporarlo alla panna montata. Unire le nocciole tritate grossolanamente ed i biscotti sbriciolati. Mescolare delicatamente, il rum va aggiunto se il dolce non va servito a bambini. Mettere la ciotola con il composto in frigo per un’oretta poi montare leggermente con una frusta elettrica. Riempire delle coppette con questa spuma deliziosa usando un sacco a poche con bocchetta zigrinata. Decorare con amaretto o nocciola per richiamare uno degli ingredienti.

Buon appetito, Nellina.