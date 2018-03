CARBONARA CON CARCIOFI FRITTI

La pasta alla carbonara è un piatto molto apprezzato per la sua bontà in questo caso c’è in più la sfiziosità dei carciofi fritti croccanti.

Ingredienti per 4 persone: Per 4 persone 350 gr. spaghetti 150 gr. guanciale o pancetta affumicata 2 cucchiai olio extv, 2 spicchi aglio 3 uova pepe in grani menta 3 carciofi romaneschi 100 gr. pecorino 2 cucchiai di latte o panna Farina di grano duro q.b. Olio arachide per friggere.

Immergere i carciofi in acqua dopo aver eliminato le foglie esterne più dure e mozzata la parte superiore, recuperare la parte interna tenera dei gambi. Soffriggere in una padella capiente il guanciale a listarelle con l’aglio, un filo d’olio, un solo carciofo a fettine più i gambi a pezzetti.

Aggiungere un goccio di acqua se i carciofi non sono diventati teneri. Intanto tagliare a fettine sottilissime i carciofi rimasti, infarinarli e friggerli in abbondante olio di arachide mentre la pasta si lessa in acqua non salata. Mantecare la pasta al dente nell’intingolo dopo aver eliminato l’aglio per un paio di minuti. Togliere dal fuoco e versare i tuorli sbattuti a parte con il formaggio, la menta sminuzzata, il pepe in grani pestati ed il latte.

Girare velocemente e ripetutamente facendo in modo che la crema di uova si avvolga alla pasta senza rapprendersi. Servire guarnendo ogni porzione con una manciata di carciofi fritti, una spolverata di pecorino, pepe e foglioline di menta fresca.

Buon appetito, Nellina.