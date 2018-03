AGNELLO E PATATE AL FORNO

Facile facile. Assemblare gli ingredienti infornare e gustare una eccellente pietanza.

Ingredienti per 4 persone: 1,5 kg. agnello 1kg. patate 3 spicchi aglio 2 foglie alloro Rosmarino Sale Pepe Mezzo bicchiere vino Cerasuolo d’Abruzzo.

Noterete che negli ingredienti manca l’olio non è una dimenticanza perchè questa pietanza cuocerà con il grasso rilasciato dall’agnello. Mescolare ai pezzi di agnello, le patate pelate e tagliate a tocchi, gli spicchi di aglio, le erbe aromatiche, sale, pepe.

Versare il tutto in una teglia aggiungere il vino ed infornare a 180° per 1 ora e mezza. Portare in tavola appena sfornato.

Buon appetito, Nellina.