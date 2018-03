LESSO CON SALSA YOGURT

Carne lessa o i suoi avanzi diventano un secondo gustoso se serviti con salsine golose. Piatto freddo facile e sbrigativo.

Ingredienti per 4 persone: 500 gr. carne lessa

Salsa yogurt al prezzemolo 125gr. yogurt intero 1 acciuga sotto sale 3 rametti prezzemolo 5 foglie menta 1 cucchiaio olio oliva 1 cucchiaio capperi dissalati Sale Pepe Salsa yogurt alla rucola 125gr. yogurt intero 3 rametti rucola 3 foglie menta 1 spicchio aglio 1 cucchiaio olio extv. 1 cucchiaio succo limone Sale Pepe

Preparare le salse frullando con un minipimer, dopo averle lavate, le erbe aromatiche insieme agli altri ingredienti tranne lo yogurt da amalgamare solo alla fine.

Mettere le salse in due ciotole e tenere in frigo per 30’. Servire il lesso a pezzetti ed ogni boccone va gustato dopo averlo intinto in una delle due salse.

Buon appetito, Nellina.