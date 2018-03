ZUCCHINE RIPIENE CON SALSICCIA

La salsiccia trasferisce gusto più deciso a questo vegetale dal sapore delicato e dolciastro.

Ingredienti: 4 zucchine medie 3 salsicce fresche 1 uovo 50gr. pecorino o parmigiano 1 spicchio aglio Sale Pepe Pane grattugiato q.b.

Lavare le zucchine, eliminare le estremità e tagliarle in due parti ottenendo 8 barchette. Svuotare prelevando la polpa interna. In una padella con poco olio rosolare brevemente le salsicce private del budello, quando la carne cambia colore unire la polpa tagliuzzata delle zucchine.

Cuocere insieme pochi minuti tenendo conto che la cottura proseguirà in forno. Intiepidire e amalgamare con uovo, formaggio grattugiato, aglio tritato, poco sale e pepe. Riempire la cavità delle zucchine con il composto, trasferire in una pirofila unta di olio spolverando del pane grattugiato sulla superficie. Infornare a 200° per 30’ circa. Servire calde o fredde.

Buon appetito, Nellina.