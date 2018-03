BISCOTTI AL CACAO SENZA GRASSI

Più si leggono gli ingredienti degli alimenti e maggiore è la voglia di preparare in casa con le nostre mani cose semplici e genuine. Questi dolcetti biscottati senza grassi sono l’ideale sia per la prima colazione intinti nel latte che come dessert con accanto una cucchiaiata di panna.

Ingredienti: 5 uova 200 gr. farina 200 gr. zucchero 50gr. cacao amaro 1 pizzico sale 1 cucchiaino zenzero in polvere 1 bustina e ½ di lievito x dolci Granella di zucchero per decorare.

Montare con un frullatore le uova con lo zucchero finché non diventino bianche e spumose. Da parte miscelare il cacao, lo zenzero ed il lievito alla farina.

Incorporarla al composto a cucchiaiate lasciando sempre girare le fruste del frullatore. Versare l’impasto in una teglia rettangolare rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente.

Distribuire sulla superficie la granella di zucchero ed infornare in forno già caldo a 180°. Dopo 10’ tirare fuori e tagliare la pasta a strisce e ricavare tanti rettangoli lunghi 10 cm. infornare nuovamente per 15’ lasciando biscottare.

Buon appetito, Nellina.