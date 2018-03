COSTOLETTE DI AGNELLO IMPANATE

Molto più che buone, carne tenera e saporita. D’altra parte cosa non è buono una volta fritto?

Ingredienti: 8 o 12 costolette agnello 2 uova 1 limone Sale, pepe Rosmarino 30gr. pecorino 300gr pane gratt. Olio extv. q.b.



Calcolare secondo la grandezza se servire 2 o 3 costolette a testa. Con il batticarne appiattire i bordi della carne. Battere le uova unire sale, pepe e succo di mezzo limone. Immergere la carne e lasciare macerare per almeno un’ora in frigo.

Condire il pangrattato con il formaggio grattugiato e rosmarino tritato. Passare ogni costoletta in questo mix facendo aderire bene la panatura alla carne. Friggere in olio profondo per 5’ per lato.

Scolare su carta assorbente, avvolgere l’osso con carta di alluminio e servire caldissime su letto di insalata.

Buon appetito, Nellina.