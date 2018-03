GELATO ALL’UVA FRAGOLA

Un bel colore viola naturale, senza coloranti, ottenuto con uva fragola e banana.

Ingredienti: 8 cubetti congelati di succo uva fragola 2 banane congelate

Avendo dell’uva fragola ho pensato di conservarne il succo congelandolo. Ho lavato,sgranato l’uva e messa sul fuoco in un tegame con mezzo bicchiere di vino bianco. Dopo una decina di minuti gli acini si ammorbidiscono facendo uscire parte del succo, a questo punto spegnere e passare al passatutto.

Pesare il composto aggiungendo per ogni kg. 500gr. di zucchero. Rimettere sul fuoco giusto il tempo di sciogliere lo zucchero, con questa accortezza il sapore dell’uva fresca resta inalterato. Raffreddare e riempire le vaschette del ghiaccio, batterle per fare uscire eventuali bolle d’aria e congelare. Per recuperare spazio nel freezer quando sono rapprese svuotarle mettendo i cubetti in bustine per alimenti tenendole in congelatore fino all’occorrenza.

Per questo gelato molto gustoso e naturale frullare insieme la quantità di uva e di banane indicate e servire in coppette da gelato.

Buon appetito, Nellina.