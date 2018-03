ZUCCHINE E CAROTE SUPER SFIZIOSE

Quale bambino non ama le patatine fritte? Queste piaceranno di più ed andranno a ruba con la consapevolezza di voi mamme delle materie prime eccellenti utilizzate come l’olio extravergine di oliva.

Ingredienti: Carote Zucchine Farina q.b. Olio extv. q.b.

Per quanto riguarda la quantità ognuno la dovrà calcolare secondo le esigenze e le persone, tenete conto che qualunque quantitativo vi sembrerà enorme anche dopo cotto ma il volume è dovuto solo alla leggerezza, Ogni volta che le preparo mi pento di averne fatte così poche anche perché fanno gola anche ai grandi.





Lavare ed asportare grattando con il coltello la pellicina esterna della carota per eliminare piccoli residui di terra. Tagliare a julienne le carote con l’apposito arnese. Lavare le zucchine e tagliare anche queste a julienne. Lasciare insieme o separatamente in un colapasta a perdere l’acqua di vegetazione per qualche ora o per una notte.



In questa fase non va aggiunto sale. Successivamente infarinare e friggere in abbondante olio extravergine di oliva fino ad imbiondirsi. Scolare su carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso. Salare solo quando si saranno raffreddate per non far perdere loro la croccantezza.



Buon appetito, Nellina.