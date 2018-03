TRECCIA AL LATTE

Una colazione che si prepara di notte mentre dormiamo. Bello vero?

Ingredienti: 500gr. farina (250gr. Manitoba + 250 tipo 0) 100gr.burro 7gr. lievito birra 150ml latte 70gr. zucchero 2 uova 1 pizzico sale 1 tuorlo da spennellare Granella zucchero 100gr. uva passa

Sciogliere in una ciotola capiente il lievito nel latte tiepido, unire le uova e successivamente la farina miscelata con lo zucchero ed il pizzico di sale. Dopo aver amalgamato unire l’uva passa ed il burro a piccoli pezzetti.

Lavorare l’impasto per una decina di minuti. Fare un taglio a croce sul panetto ottenuto e lasciare riposare per 30’. Dopo questa prima lievitazione dividere l’impasto in tre parti dello stesso peso (si può dividere ad occhio ma meglio pesarli per ottenere una treccia regolare) e formare dei lunghi rotoli da accavallare tra loro formando una treccia. Trasferire la treccia sulla placca o in una teglia rivestita di carta forno.

Lasciare lievitare per tutta la notte poi al mattino spennellare con il tuorlo d’uovo la superficie e cospargere la granella di zucchero. Infornare a 180° per 40’circa senza preriscaldare.

Buon appetito, Nellina.