PIZZETTE LAMPO

In pochi minuti otteniamo queste sfiziose pizzette fragranti per i vostri aperitivi o buffet.

Ingredienti per 4 persone: 2 rotoli pasta sfoglia (500gr.) 3 pomodori tondi 250gr. mozzarella Basilico Sale

Scongelare la pasta sfoglia, srotolare i due rotoli su carta forno e senza stenderla ulteriormente con il matterello dividerla in tanti piccoli rettangoli. Su ognuno mettere una rondella di pomodoro un pizzico sale ed una fetta di mozzarella. Dopo averle farcite tutte riporle in frigo, intanto accendere il forno a 250° per 10’ ed infornare le pizzette trasferendole direttamente dal frigo al forno.

Lo choc termico le renderà non unte ma friabili ed asciutte. Spegnere appena si saranno dorate e gonfiate e lasciare ancora qualche minuto nel forno spento ma aperto. Completare con una fogliolina di basilico fresco e servire tiepide o fredde.

Buon appetito, Nellina.