FIORI DI ZUCCA E CACIOTTA AL FORNO

Soli 10’ in forno e sono belli e pronti da portare in tavola.

Ingredienti: 10 fiori zucca 200gr. caciotta 30gr. burro Pane grattugiato q..b. 30gr. parmigiano grattugiato Sale pepe

I fiori essendo molto delicati andrebbero solo spolverati ma per sicurezza meglio sciacquarli brevemente. Eliminare i piccoli peduncoli verdi che si trovano alla base del fiore ed il pistillo centrale. Ricavare tanti bastoncini di caciotta ed inserirne uno in ogni fiore. Sistemare i fiori ripieni in una pirofila o piatto da forno e cospargere fiocchetti di burro e pan grattato, sale, pepe e parmigiano grattugiato. Infornare a 180° per 10’.

Buon appetito, Nellina.