FIORI DI ZUCCA RIPIENI DA CONGELARE

Una piccola provvista da conservare per gustare questa chicca fuori stagione.





Ingredienti fiori zucca caciotta fettine mortadella farina q.b. Pane grattugiato q..b. Uova Sale pepe

Lavare i fiori ed eliminare i piccoli peduncoli verdi che si trovano alla base del fiore ed il pistillo centrale. Ricavare tanti bastoncini di caciotta arrotolarne uno per volta in una striscia di mortadella ed inserirlo nel fiore, procedere così per tutti gli altri.

Passare ogni fiore prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto ed infine nel pangrattato. Disporli in un vassoio di alluminio o di polistirolo e riporre nel freezer.

Quando si vorranno servire è necessario friggerli in olio profondo senza scongelare oppure infornare per 10’ o 15’. Servire caldi con un pizzico di sale e pepe.

Buon appetito, Nellina.